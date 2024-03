Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: 39-Jähriger wegen sexueller Handlungen vor Kindern festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Einsatzkräfte des Polizeireviers Leonberg konnten am Samstag (09.03.2024) einen 39-Jährigen festnehmen, nachdem dieser zuvor sein Geschlechtsteil vor zwei Kindern entblößt hatte. Gegen 16:00 Uhr war der Mann in der Industriestraße in Renningen mit dem Fahrrad unterwegs. Dort fuhr er zweimal an zwei Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren vorbei, wobei er sein entblößtes Geschlechtsteil in der Hand hielt und sich den Kindern offenbar bewusst zeigte. Nachdem eines der Mädchen telefonisch ihre Eltern verständigte, fuhr der zunächst unbekannte Täter davon. Der hinzukommende Vater der Elfjährigen verfolgte den Flüchtigen zu Fuß bis zu einem Firmengelände im Bereich der Maybachstraße, wo der Tatverdächtige sich zu verstecken versuchte. Er konnte dort von einer Streifenwagenbesatzung vorläufig festgenommen und der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg überstellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern.

