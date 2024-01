Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mann an S-Bahn-Haltestelle Schlattholz niedergeschlagen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.01.2024, gegen 20.15 Uhr, soll ein 23-jähriger Mann in der Oberfeldstraße, an der S-Bahn-Haltestelle Schlattholz, von mehreren unbekannten, jungen Männern niedergeschlagen und getreten worden sein. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und informierten die Polizei. Die jungen Unbekannten flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Durch die Schläge und Tritte zog sich der 23-Jährige Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachteten und sachdienliche Hinweise geben können. Das Alter der jungen Unbekannten wird auf 16 bis 21 Jahre geschätzt. Einige davon sollen dunkle Jacken oder dunkle Kapuzenpullovers getragen haben.

