Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Einbruch in Sportgaststätte

Freiburg (ots)

Zwischen Dienstag, 02.01.204, und Montag, 08.01.2024, sind Unbekannte in eine Sportgaststätte im Sportplatzweg in Bonndorf gewaltsam eingedrungen. Die Täterschaft schlug eine Scheibe ein, um ins Innere zu gelangen. Der Thekenbereich wurde durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Der Schaden am Fenster liegt bei mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) ermittelt.

