Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Zwei Rennräder aus Fahrradschuppen entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 04.01.2024, 16.30 Uhr bis Sonntag, 07.01.2024, 19.00 Uhr, wurden in Wintersweiler ein schwarzes Rennrad der Marke Ghost sowie ein graues Rennrad der Marke Stevens von Unbekannten aus einem Fahrradschuppen in der "Hintere Dorfstraße" entwendet. Beide Rennräder waren an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt über 3.000 Euro. In diesem Zusammenhang teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass sich am Samstag, 06.01.2023, gegen 01.50 Uhr, zwei unbekannte Männer auf einem Grundstück in der Dorfstraße, auf welchem sich ein Wohnhaus sowie eine Scheune befindet, unberechtigt aufhielten und sich umschauten.

