POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Angler auf der Autobahn

Lambsheim (ots)

Eine nicht ganz alltägliche Meldung erreichte die Autobahnpolizei Ruchheim am 29.07.2023 gegen 15:30 Uhr. Gemeldet wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern, dass auf der BAB 61 zwischen den Parkplätzen "Auf dem Hirschen" und "Auf dem Hahnen" zwei Männer angeln würden. Bei der Überprüfung vor Ort konnten durch die Streife tatsächlich zwei Männer, jeweils mit Angeln ausgestattet, zwischen den Autobahnen im Mittelstreifen festgestellt werden. Wie sich herausstellte handelte es sich um zwei Lkw-Fahrer, die ihre Ruhezeit auf dem Parkplatz "Auf dem Hahnen" eingelegt hatten und auf dem kürzesten Weg zum Angeln an den Lambsheimer Weiher gelangen wollten. Dabei schafften sie es noch bis zum Mittelstreifen, konnten diesen aber aufgrund des sehr hohen Verkehrsaufkommens nicht mehr verlassen. Die Männer wurden durch die Streife aus dem Gefahrenbereich geborgen. Beide wurden verwarnt und hinsichtlich der Bestimmungen des Fischereirechts in Deutschland belehrt.

