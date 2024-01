POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Dienstag (16.01.2024) ereignete sich auf einem Krankenhausparkplatz in der Stenglinstraße ein Diebstahl. Zwischen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter von einem geparkten Opel beide Kennzeichen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und bittet Zeugen sich unter 0821/323-2610 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Markus Trieb Telefon: 0821 323-1014 E-Mail: ...

