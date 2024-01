Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus an der Straße Schöner Fleck - Zeugen gesucht

Kamen (ots)

Am Freitag, 05.01.2024, gegen 18:05 Uhr versuchten vermutlich zwei unbekannte Personen, durch den Garten in ein Einfamilienhaus an der Straße Schöner Fleck einzubrechen, während eine Bewohnerin zuhause war. Die Frau hörte einen Knall und kurz danach stand sie im Wohnbereich einer maskierten männlichen Person gegenüber, die sofort fluchtartig das Haus verließ. Im Außenbereich könnte sich noch eine weitere Person befunden haben. Nach ersten Feststellungen der Geschädigten wurde nichts entwendet. Die Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Eine nähere Beschreibung liegt bislang nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell