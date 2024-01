Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Versammlung der Landwirte

Kreis Unna (ots)

Am kommenden Montag (08.01.2024) planen Landwirte auch in Unna eine Versammlung mit zahlreichen Traktoren. Sie werden geschlossen in Richtung Soest fahren.

Verkehrsbeeinträchtigungen, auch durch anreisende Teilnehmer, sind möglich. Die Polizei wird möglicherweise kurzfristige Straßensperrungen vornehmen.

Verkehrsteilnehmer sollten insbesondere zwischen Unna und Soest mehr Zeit einplanen, die Kolonne geschlossen passieren lassen und nicht zwischen die Traktoren geraten.

Die Polizei bemüht sich, Verkehrsstörungen minimal zu halten und eine sichere Teilnahme an der Versammlung zu gewährleisten.

