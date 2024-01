POL-UN: Kreis Unna - Folgen Sie der Polizei Unna auf ihrem neuen WhatsApp-Kanal

Schwerte (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch (03.01.2024) gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in Schwerte eingebrochen. Zwischen 6.30 Uhr und 19.45 Uhr gelangten die Täter über die Terrasse in die Hochparterrewohnung in der Ostberger Straße. Dort durchwühlten sie mehrere Räume. Angaben über entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der ...

mehr