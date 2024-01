Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Festnahmen nach versuchter räuberischer Erpressung

Bönen (ots)

Ursächlich für einen Polizeieinsatz mit mehreren Einsatzkräften war am Mittwochabend (03.01.2024) ein Streit zwischen einer 21-jährigen Bönenerin und einer 16-jährigen Kamenerin.

Die 16-Jährige befand sich in der Wohnung der 21-Jährigen, als es plötzlich zu einem Streit um angeblich gestohlenes Bargeld kam. Als die Kamenerin gegen 23.30 Uhr die Wohnung verließ, rief die Bönenerin drei Bekannte an, die der Kamenerin am Bahnhof auf Gleis 1 auflauerten. Sie hielten ein Messer und einen Schlagstock in der Hand und forderten die Herausgabe des angeblich gestohlenen Geldes.

Ein Bahnreisender kam der Jugendlichen zu Hilfe, woraufhin die drei Tatverdächtigen den Bahnhof verließen. Die Geschädigte wählte den Notruf, der unbekannte Zeuge fuhr mit dem nächsten Zug davon.

Die Geschädigte blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich von Rettungskräften betreut.

Die drei Tatverdächtigen aus Kamen und Bergkamen im Alter von 15 bis 20 Jahren wurden in der Nähe der Wohnung der Bönenerin angetroffen. Alle vier Personen wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Der 15-Jährige wurde im Laufe der Nacht Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Messer wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der bisher unbekannte Zeuge, der gegen 23.50 Uhr von Gleis 1 in Richtung Hamm gefahren ist, wird geben, sich mit der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 in Verbindung zu setzen.

