POL-UN: Holzwickede - Festnahme nach Einbruch in Gartenlaube

Kamen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum 01.01.2024 (Mo.) gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße In der Aue in Kamen eingedrungen. Nachdem sie zwischen 19.00 Uhr und 04.00 Uhr alle Räumlichkeiten durchwühlt hatten, flüchteten sie. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei Kamen unter der ...

