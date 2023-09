POL-WAF: Ahlen. Trotz Alkoholkonsum auf Fahrrad unterwegs

Warendorf (ots) - Tödlich verletzt wurde ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Wadersloh bei einem Verkehrsunfall am 03.09.2023, um 23:27 Uhr, auf der Winkelstraße zwischen Diestedde und Wadersloh. Der 19-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Winkelstraße aus Richtung Diestedde kommend in Richtung Wadersloh. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Abseits der Fahrbahn ...

