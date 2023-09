POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Pkw-Fahrer tödlich verunfallt

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 31.8.2023, 11.30 Uhr begleitete ein Unbekannter einen Mann und bestahl ihn Zuhause. Der 62-Jährige war mit seinem Rollator auf Höhe des Malteser Stifts in Drensteinfurt unterwegs, als er von dem Tatverdächtigen angesprochen wurde. Der Fremde bot dem Drensteinfurter an, ihn nach Hause zu bringen. Dieses Angebot nahm er an. In der Wohnung des 62-Jährigen bot der Unbekannte verschiedene ...

mehr