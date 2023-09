Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Senior nach Hause begleitet und bestohlen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 31.8.2023, 11.30 Uhr begleitete ein Unbekannter einen Mann und bestahl ihn Zuhause. Der 62-Jährige war mit seinem Rollator auf Höhe des Malteser Stifts in Drensteinfurt unterwegs, als er von dem Tatverdächtigen angesprochen wurde. Der Fremde bot dem Drensteinfurter an, ihn nach Hause zu bringen. Dieses Angebot nahm er an. In der Wohnung des 62-Jährigen bot der Unbekannte verschiedene Jacken zum Verkauf an, von denen der Drensteinfurter eine erwarb. Wenige Augenblicke später griff der Tatverdächtige in die auf dem Tisch abgelegte Geldbörse des Mannes und verließ kurz darauf die Wohnung. Der Diebstahl wurde jedoch erst später bemerkt.

Der Tatverdächtige ist circa 55 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat kurze dunkle Haare, einen stabilen Körperbau, trug eine Brille, eine dunkle Jacke, ein helles Hemd sowie eine blaue Jeans.

Wem ist der Tatverdächtige aufgefallen? Wer kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

