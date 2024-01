Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrzeug überschlägt sich

Schwerte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Neujahrsmorgen (Mo.) in Schwerte sind 2 Personen leicht verletzt worden. Gegen 01.30 Uhr befuhr der 19jährige Fahrzeugführer aus Schwerte die Lichtendorfer Straße in Schwerte in Fahrtrichtung Schwerte-Ost. In einer Rechtskurve fährt das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache geradeaus, durchbricht einen Zaun, überschlägt sich und kommt kurz vor einem Regenrückhaltebecken zum Stillstand. Sowohl der 19jährige Fahrzeugführer als auch sein 18jähriger Beifahrer aus Schwerte werden hierbei leicht verletzt. Beide wurden zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

