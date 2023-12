Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 09.12.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht ++ Unter Alkoholeinfluss gefahren ++ Bedrohung, Beleidigung, Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Verdacht des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmittel ++ Verstoß gegen das Waffengesetz ++ Suchaktion nach vermissten Kindern ++

Leer - Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Leer- Am 08.12.2023 kam es gegen 21:30 Uhr in der Mühlenstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei 19-Jährige aus dem Bereich Aurich sowie ein 18-Jähriger aus Uplengen waren gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt in Leer unterwegs, als eine Gruppe von drei unbekannten männlichen Personen auf sie zu kam und diese nach einem Feuerzeug fragten. Als die Frage verneint wurde, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die unbekannten Täter schlugen und traten auf die Opfer ein. Als ein Zeuge dies bemerkte und hinzukam, entfernten sich die Täter fußläufig von der Örtlichkeit. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich zu melden.

Moormerland - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Moormerland - Am 09.12.2023 gegen 01:30 Uhr kam ein 25-Jähriger E-Scooter-Fahrer aus Moormerland aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung im Bereich der Dr.-Warsing-Straße zu Fall. Eine Überprüfung des Atemalkoholwertes ergab 1,17 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Bedrohung, Beleidigung, Widerstand gegen Polizeibeamte

Emden - Am Freitag, 08.12.2023, 19.15 Uhr, meldete sich ein Mann (23) über Notruf bei der Leistelle der Polizei und drohte damit, seiner Lebensgefährtin etwas anzutun. Als die Einsatzkräfte in der Geibelstraße eintrafen, verweigerte der Mann zunächst das Öffnen der Tür. Erst nach einem längeren Gespräch war er dann dazu bereit. Die Beamten führten ihn aus dem Haus und er begann plötzlich, die Einsatzkräfte zu beleidigen und drohte damit, sie umzubringen. Außerdem trat er auf die Beamten ein. Es gab keine Verletzten. Auch die Lebensgefährtin blieb unversehrt. Der deutlich alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen. Es wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

Emden - Widerstand gegen Polizeibeamte

Emden - Am Samstag, 09.12.2023, 03.10 Uhr, meldete die Citystreife der Stadt Emden einen aggressiven Mann (25) vor einer Diskothek in der Straße Am Delft. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich der erheblich alkoholisierte Mann weiter aggressiv und machte sich über die Beamten lustig. Ihm wurde daraufhin mehrfach ein Platzverweis erteilt, dem er aber in keinster Weise nachkam. Folglich sollte er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden. Hierbei schlug er wild in Richtung der Einsatzkräfte und kniff einer Beamtin in die Hand. Diese blieb unverletzt. Letztendlich konnten dem Mann Handfesseln angelegt und er zur Dienststelle verbracht werden. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und er erhielt mehrere Anzeigen.

Emden - Verdacht des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmittel

Emden - Am Freitag, 08.12.2023, 23.35 Uhr, kam es zu einem Einsatz in der Wolthuser Straße. Dabei wurde im Hausflur des Mehrparteienhauses starker Marihuanageruch festgestellt, der zu einer Wohnung führte, in der sich der Mieter (47) aufhielt. Außerdem lagen dort mehrere Utensilien für die Verwendung von Drogen und eine geringe Menge Marihuana offen herum. Der Mieter war nicht mit einer Durchsuchung der Wohnung einverstanden. Diese konnte aber nach Einholung einer staatsanwaltschaftlichen Anordnung durchgeführt werden. Hierbei konnten ca. 130 g Marihuana, eine Feinwaage zum Abwiegen der Drogen und Klemmtütchen zum Verpacken von Verkaufseinheiten aufgefunden werden. Die Drogen wurden sichergestellt und der Mann angezeigt.

Emden - Verstoß gegen das Waffengesetz

Emden - Am Samstag, 09.12.2023, 04.08 Uhr, wurde ein Mann (30) gemeldet, der mit einem Messer eine Diskothek in der Straße Am Delft betreten hatte. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort den Mann anhand der Beschreibung feststellen. Nach Ansprechen händigte dieser freiwillig ein Einhandmesser aus. Das Messer wurde sichergestellt und der Mann angezeigt.

Emden - Suchaktion nach vermissten Kindern

Emden - Am Freitag, 08.12.2023, 15.05 Uhr bis 16.10 Uhr, kam es zu einer größeren Suchaktion nach zwei 7 Jahre alten Kindern aus dem Stadtteil Barenburg. Zunächst wurde nur eines der Kinder durch die Eltern vermisst, nachdem dieses nicht gegen 13.00 Uhr von der Schule nach Hause gekommen war. Anfänglich suchten die Eltern selbst ergebnislos alles ab und meldeten sich gegen 15.05 Uhr bei der Polizei. Bei der Überprüfung der Kontaktanschriften stellte sich dann heraus, dass auch die Freundin des gesuchten Mädchens vermisst wurde. Aufgrund der einsetzenden Dämmerung wurden weitere Suchkräfte von umliegenden Dienststellen und der Feuerwehr Emden hinzugezogen. Gegen 16.10 Uhr konnten die Mädchen schließlich wohlbehalten durch eine Funkstreifenwagenbesatzung bei einer Bäckerei im Stadtteil Harsweg angetroffen und den Eltern übergeben werden.

