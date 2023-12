Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.12.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht++

Am 06.12.2023 kam es gegen 19:45 Uhr im Bereich der Gräfin-Theda-Straße/Graf- Ulrich-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 18-jähriger Mann aus Emden wurde an seiner Wohnanschrift von zwei derzeit unbekannten männlichen Personen aufgesucht, mit welchen er bereits am vorangegangenen Wochenende in einer Diskothek in Streit geraten war. Er wurde gebeten mitzukommen und traf im Bereich der genannten Straßen dann noch auf vier weitere Personen. Der junge Mann wurde von den Tätern geschubst und mit mitgeführten Schlagstöcken geschlagen, wodurch er zu Boden fiel. Die Täter ließen von dem 18-jährigen ab, als sich eine derzeit unbekannte Frau, die den Vorfall wohl beobachtet hatte, in die Sachlage einmischte. Genauere Beschreibungen zu den Tatverdächtigen liegen nicht vor. Die Polizei Emden hat ein Strafverfahren eingeleitet und bitte Zeugen, vor allem die einschreitende Frau, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizei Emden 04921-8910

