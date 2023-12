Iserlohn (ots) - Ein Zeuge beobachtete am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:20 Uhr, wie ein Mann mehrere Gegenstände aus einer Holzhütte eines Crêpesstands in der unteren Wermingser Straße transportierte. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Tatverdächtigen, einen 42-jährigen Iserlohner, noch am Stand an. ...

