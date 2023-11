Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unbekannter Täter erbeutet Bargeld bei bewaffnetem Raub auf Spielhalle - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kam es gegen 00:15 Uhr zu einem Raub auf eine Spielhalle auf der Großen Bruchstraße in Viersen. Ein bislang unbekannter Täter betrat die Spielothek und forderte von der anwesenden Mitarbeiterin Bargeld. Dabei bedrohte er die Geschädigte mit einem ca. 20 Zentimeter langen Messer mit braunem Griffstück. Nachdem der Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe in einer gelben Plastiktüte verstaut hatte, entfernte er sich fußläufig in Richtung Freiheitsstraße. Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170-175cm groß, 25-30 Jahre alt, schwarze Kappe, helle Maske (eventuell FFP2), schwarze Steppjacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose, schwarze Sneaker, schwarze Stoffhandschuhe. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden. /tk (1064)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell