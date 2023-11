Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Versuchter Einbruch in Tabakwarengeschäft - Täter auf frischer Tat angetroffen

Viersen (ots)

Am Mittwochmorgen versuchte ein 54jähriger Viersener gegen 04:40 Uhr in ein Geschäft für Tabakwaren auf der Dülkener Straße in der Viersener Innenstadt einzubrechen. Er beabsichtigte, sich gewaltsam Zutritt in das Ladenlokal zu verschaffen indem er eine Schaufensterscheibe beschädigte. Als er dabei einen anfahrenden Streifenwagen bemerkte, ließ er von der weiteren Tatausführung ab und entfernte sich ohne Beute vom Tatort. Er konnte jedoch durch die Einsatzkräfte in unmittelbarer Nähe festgehalten und kontrolliert werden. Bei dem Tatverdächtigen wurde ein Drogentest durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an. /tk (1063)

