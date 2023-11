POL-VIE: Willich: Fahrradunfall - Zusammenstoß mit Fußgängerin

Viersen-Süchteln (ots) - Am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin einer Kindertageseinrichtung in Süchteln am Ostring, dass über das Wochenende Einbrecher im Haus waren. Die Hintereingangstür war aufgebrochen worden, in einem Büro hatten der oder die Täter eine Geldkassette geöffnet, in der sich aber kein Geld befunden habe. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht endgültig fest. Die Polizei ...

