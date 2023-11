Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Mehrere Jugendliche greifen jungen Mann auf Sportplatz an - Handy geraubt

Nettetal-Breyell (ots)

Am Dienstag kam es gegen 21 Uhr auf einem Sportplatz an der Lobbericher Straße in Breyell zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Im Anschluss an ein Fußballspiel kam es zunächst zu einem Streit zwischen einer Gruppe Jugendlicher und dem 17 Jahre alten Geschädigten. Im weiteren Verlauf schlugen Personen aus der Gruppe auf den jungen Mann ein und verletzten ihn dabei. Außerdem besteht der Verdacht, dass ihm bei der Tat sein Mobiltelefon geraubt wurde. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 02162/377-0 bei der Kriminalpolizei zu melden. /tk (1062)

