POL-UN: Bönen - versuchte Aufsprengung eines Zigarettenautomaten

Bergkamen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am 29.12.2023 gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße In der Dille in Bergkamen eingebrochen. Nachdem die Täter in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:20 Uhr sämtliche Räume durchsucht hatten, flüchteten sie von der Tatörtlichkeit. Ob etwas entwendet wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme nicht fest. Zeugen werden ...

mehr