POL-LIP: Dörentrup. Vor Baum gefahren.

Lippe (ots) - Am Samstagmittag (23.12.2023) wurden vier Personen bei einem Verkehrsunfall auf der B 239 leicht verletzt. Nach jetzigem Kenntnisstand fuhr ein 32-Jähriger aus Detmold mit seinem Opel in Richtung Bad Salzuflen und überquerte die Kreuzung zur Sylbacher Straße, nachdem die Ampel für ihn auf Rot gesprungen war. Auf der Kreuzung kollidierte der Opel mit dem von rechts in die Kreuzung einfahrenden Mercedes ...

