Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Verkehrsunfall mit acht Verletzten.

Lippe (ots)

An Heiligabend (24.12.2023) gegen 21:45 Uhr übersah ein 41-Jähriger Autofahrer aus Höxter nach bisherigen Erkenntnissen auf der Pyrmonter Straße beim Linksabbiegen in die Ostwestfalenstraße ein entgegenkommendes Fahrzeug und nahm der 37-jährigen Fahrerin aus Paderborn die Vorfahrt. Dabei stießen der weiße Kia des Höxteraners und der Fiat der Paderbornerin zusammen und sechs Insassen der beiden Fahrzeuge wurden leicht, die beiden Personen am Steuer jeweils schwer verletzt. Alle acht Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Die verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf 16 000 Euro geschätzt.

