Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Wohnung in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Sonntag (24.12.2023) wurde in der Wilhelm-Raabe-Straße in eine Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet, die Wohnung durchsucht und Bargeld gestohlen. Wer etwa zwischen 10:00 und 20:30 Uhr Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

