POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Fußgängerin von PKW erfasst und schwer verletzt.

Eine 70-jährige Fußgängerin wurde am Dienstagnachmittag (19.12.2023) gegen 15:30 Uhr auf der Rintelner Straße von einem in Richtung Lemgo fahrenden PKW erfasst. Der 60-jährige Fahrer eines VW Caddys konnte nicht rechtzeitig bremsen, als die Frau aus Kalletal plötzlich die Straße betrat. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen, wurde ins Krankenhaus gebracht und befindet sich aktuell außer Lebensgefahr. Spezialisten eines Unfallaufnahmeteams aus Bielefeld übernahmen die Spurensicherung, während die Rintelner Straße vorübergehend gesperrt war. Für Zeugenhinweise wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 05231 6090 an das Verkehrskommissariat.

