Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in Parfümerie.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (18./19.12.2023) von 19:15 bis 09:00 Uhr die Schaufenster einer Parfümerie in der Langen Straße aufzubrechen, scheiterten jedoch. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell