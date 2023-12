Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Auffahrunfall mit Verletzten - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (18.12.2023) ereignete sich gegen 06:40 Uhr ein Auffahrunfall auf der B239 in Richtung Herford. Ein unbekannter VW-Fahrer schnitt beim Einfädeln auf die B239 einen Mercedes-GLE-Fahrer, der daraufhin abbremste. Daraufhin fuhr ein Mercedes-Benz C 200 auf den Mercedes GLE auf, gefolgt von einem VW Golf. Die Leopoldshöher im VW Golf und der Bielefelder im Mercedes C 200 erlitten leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an, aktuell ist es noch unklar, ob der VW Golf zu spät bremste oder vom Mercedes C 200 aufgeschoben wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.500 Euro. Die Unfallörtlichkeit war für ca. eine Stunde voll gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden und Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug zu machen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell