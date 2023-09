Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichtverletzter Radfahrer bei Verkehrsunfall

Hamm-Herringen (ots)

Ein 15-jähriger Fahrradfahrer verletzte sich am Montag, 18. September, gegen 7.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr "Am Lausbach" leicht.

Der Jugendliche aus Hamm beabsichtigte über die Querungshilfe an der Johannes-Rau-Straße in Richtung Torksfeld zu fahren. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Ford eines 62-Jährigen aus Hamm. Der Ford-Fahrer befand sich im Kreisverkehr und beabsichtigte diesen in Richtung Johannes-Rau-Straße zu verlassen.

In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (ds)

