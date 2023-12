Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Zwei Fußgänger von Auto erfasst.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (21.12.2023) gegen 17:40 Uhr ereignete sich in Heiligenkirchen ein Unfall, bei dem zwei Fußgänger von einem VW Touran erfasst wurden. Der 28-jährige Autofahrer beabsichtigte die Kreuzung Paderborner Straße aus der Denkmalstraße kommend zu überqueren, als die Ampel für ihn Grün zeigte. In diesem Moment überquerten ein 16-jähriger und ein 15-jähriger Fußgänger bei Rotlicht die Straße. Es kam zur Kollision zwischen dem Auto und beiden Fußgängern. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt, während der 15-Jährigeleicht verletzt wurde. Aufgrund der Witterungsverhältnisse, der Dunkelheit und der dunklen Kleidung der Beteiligten konnte der Autofahrer die Fußgänger nach ersten Erkenntnissen nicht erkennen und einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die beiden Jugendlichen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 3500 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

