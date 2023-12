Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Zusammenstoß zwischen PKW und Pedelec.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (20.12.2023) gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem Pedelec. Der 32-jährige Fahrer des PKW beabsichtigte von der Elisabethstraße nach rechts in die Triftenstraße abzubiegen. Dabei übersah der Detmolder augenscheinlich den von rechts kommenden 25-jährigen Pedelec-Fahrer aus Lage, der die Triftenstraße entlang der linken Seite in Richtung Lemgoer Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen, während der Autofahrer unverletzt blieb. Sowohl der Mercedes als auch das Pedelec wurden beschädigt, wobei der Sachschaden auf etwa 1000 Euro geschätzt wird.

