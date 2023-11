POL-MS: Enkeltrick - Betrüger bringen 92-jährige Dame um ihr Erspartes - Zeugen gesucht

Haltern am See (ots) - Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen (9.11., 3:58 Uhr) versucht, einen Geldautomaten einer Bankfiliale am Schalweg in Haltern am See zu spren-gen. Nach ersten Erkenntnissen hantierten mutmaßlich drei Täter an dem Geldautomaten, als die Vernebelungsmaschine auslöste. Die Täter flüchteten anschließend in einem dunklen Pkw in ...

