Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte versucht 91-Jährige am Aasee auszurauben - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Eine bislang unbekannte Frau hat am Sonntagmorgen (05.11., 09:08 Uhr) versucht, am Aasee die Handtasche einer 91-jährigen Münsteranerin zu rauben. Nach Angaben der Geschädigten spazierte sie am Aasee auf Höhe der Adenauerallee entlang, als sie plötzlich von hinten zu Boden gestoßen wurde. Danach schlug die Unbekannte mit Faustschlägen auf die Münsteranerin ein und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Am Boden liegend rief die 91-Jährige um Hilfe und wehrte sich. Daraufhin ließ die Täterin von ihr ab und floh ohne Tatbeute fußläufig in Richtung Innenstadt.

Die Täterin soll circa 1,75 Meter groß und Ende 20 sein. Sie soll eine sportliche Figur und dunkles, kurzes Haar gehabt haben. Sie sei mit schwarzer Oberbekleidung bekleidet gewesen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Angriff geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell