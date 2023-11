Polizei Münster

POL-MS: Vermisster kommt zur Polizeiwache - 7-Jähriger wohlbehalten dem Jugendamt übergeben

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "7-Jähriger vermisst - Wer hat Adam K. gesehen?" (ots vom 6.11., 16:32 Uhr)

Der vermisste 7-jährige Adam K., der am Montagvormittag (6.11.) aus einem Krankenhaus verschwand, ist wieder zurück. Er hat am Abend gegen 22 Uhr die Wache der Bundespolizei am Bahnhof in Münster aufgesucht. Von dort wurde er wohlbehalten in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

