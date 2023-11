Polizei Münster

POL-MS: Versuchte Geldautomatensprengung in Haltern - Täter flüchtig

Haltern am See (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen (9.11., 3:58 Uhr) versucht, einen Geldautomaten einer Bankfiliale am Schalweg in Haltern am See zu spren-gen.

Nach ersten Erkenntnissen hantierten mutmaßlich drei Täter an dem Geldautomaten, als die Vernebelungsmaschine auslöste. Die Täter flüchteten anschließend in einem dunklen Pkw in unbekannte Richtung. Es kam innerhalb des Gebäudes zu keiner Detonation. Da zunächst jedoch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich ein möglicher Sprengsatz an dem Automaten befindet, evakuierten Polizeibeamte umstehende Gebäude. Kurze Zeit später folgte die Entwarnung. Keine Gefahr für die Anwohner, alle Betroffenen konnten ihre Wohnungen wieder aufsuchen. Aktuell sichern Experten der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle vor Ort noch Spuren, die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0251 275-0 oder über das Hinweisportal der Polizei unter https://nrw.hinweisportal.de/ entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell