POL-OG: Baden-Baden - Gemeinsame Gaststättenkontrollen

Offenburg (ots) - Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von circa 12.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Montagabend an der Kreuzung "Südring / Platanenallee". Eine 36-jährige Peugot-Fahrerin prallte gegen 17:15 Uhr an der dortigen Ampel in das Heck eines wartenden Citroen-Lenkers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen auf einen davor stehenden Dacia geschoben. Durch die Kollision wurde der ...

