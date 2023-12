Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von LKW demontiert- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

In der Zeit zwischen gestern Nachmittag, 15.00 Uhr und heute Morgen, 07.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen zu einem in der August-Brömel-Straße geparkten LKW und demontierten eine Gefahrgutbox. In der Box befanden sich unter anderem Streugut, ein Straßenbesen sowie eine Schaufel. Der Wert des Beuteguts beträgt ungefähr 200 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0317140/2023) entgegen. (jd)

