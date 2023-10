POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf den Hallenbadparkplatz (21.10.2023)

Dunningen (ots) - Unbekannte Täter haben versucht am frühen Samstagmorgen, gegen 3.30 Uhr, in die Geschäftsräume einer Firma in der Grabenstraße gewaltsam einzubrechen. In die Innenräume gelangten die Täter aber nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Eine ...

mehr