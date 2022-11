Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (Ulm) Ulm - Präparierte Hundeköder ausgelegt

Schwer verletzt wurde ein Hund am Sonntagvormittag, nachdem er einen gespickten Köder gefressen hatte

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr war eine Frau mit ihrem Hund an der Iller auf Höhe der B30-Brücke beim Spazieren. Plötzlich fraß der Hund zwei Wurststücke. Beim genaueren Hinsehen stellte die Frau fest, dass der Köder mit Schrauben präpariert war. Da der Hund eines der Wurststücke bereits geschluckt hatte, brachte die Frau ihren Hund umgehend in eine Tierklinik. Dort musste der Hund operiert werden. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-West überprüfte den Bereich. Dabei konnte ein weiteres präpariertes Wurststück aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Spaziergänger werden gebeten, ihre Hunde in dem Bereich an der Leine zu führen und verdächtige Wahrnehmungen der Polizei zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 196645)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell