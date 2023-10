Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Versuchter Einbruch in Geschäftsräume in der Grabentraße- Zeugen gesucht (21.10.2023)

Dunningen (ots)

Unbekannte Täter haben versucht am frühen Samstagmorgen, gegen 3.30 Uhr, in die Geschäftsräume einer Firma in der Grabenstraße gewaltsam einzubrechen. In die Innenräume gelangten die Täter aber nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte drei junge Männer, die mit bedeckten Nasen- und Mundpartien sich vor dem Geschäft aufhielten und in Richtung Sparkasse flüchteten. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Grabenstraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

