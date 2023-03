Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung und Körperverletzung - Zeugen gesucht

Schmalkalden (ots)

Dienstagmittag erschienen zwei Frauen im Alter von 27 und 52 Jahren in der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen. Sie brachten eine Sachbeschädigung und eine Körperverletzung zur Anzeige. Beide Frauen befanden sich am Montag im Rahmen einer Demonstration auf der Salzbrücke in Schmalkalden. Eine bislang unbekannte Frau schubste zunächst die Jüngere der beiden und versuchte, die mitgeführte ukrainische Flagge zu entreißen. In der weiteren Folge kam ein unbekannter Mann hinzu, packte die 27-Jährige an der Hand und versuchte, ihr Handy zu entreißen. Dabei verletzte er sie leicht an der Hand. Die unbekannte Frau entriss anschließend der 52-Jährigen eine ukrainische Fahne und zerbrach die Fahnenstange. Der unbekannte Mann packte auch die Ältere der Frauen am Arm und stieß sie zur Seite. Die 52-Jährige blieb jedoch unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum vorliegenden Sachverhalt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

