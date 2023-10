Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Schwarzen BMW massiv beschädigt- Hinweise erbeten (20.10.2023)

Rottweil (ots)

Unbekannte haben am Freitag im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr eine Sachbeschädigung an einem auf dem Parkplatz "Aquasol" in der Brugger Straße geparkten schwarzen BMW 440i begangen. Die Täter zerkratzten den Wagen rundherum und traten die Carbon-Frontlippe, den Carbon-Heckspoiler sowie die Heckstoßstange ab. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei in Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0.

