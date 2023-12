Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Fahrerflucht nach Verkehrsunfällen, Zeugen gesucht

Kehl, Goldscheuer (ots)

In der Zeit von Samstag 22 Uhr, bis Sonntag 15.30 Uhr, soll es zu mehreren Verkehrsunfällen in Goldscheuer, im Bereich der Straße "Im Herrenfeld" gekommen sein. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer soll auf der Schillerstraße in Richtung Kittersburger Straße gefahren sein und dabei drei auf einem Parkstreifen parkende Pkw in der Vorbeifahrt gestreift haben. Es entstanden jeweils Schäden an den linken Fahrzeugseiten der ordnungsgemäß geparkten Autos. Insgesamt werden die durch den Unfall verursachten Schäden auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Es wird außerdem von erheblichen Beschädigungen an dem bislang unbekannten Fahrzeug ausgegangen. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden von den Beamten des zuständigen Reviers in Kehl unter der Nummer 07851 893-200 entgegengenommen. /ja

