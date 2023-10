Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

Apfelstädt- Emleben (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen, ab 07.35 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Linienbusses folgende Strecke: Apfelstädt, Wandersleben, Wechmar, Mühlberg, Wechmar, Günthersleben, Töpfleben, Dr.-Troch-Straße (Gotha)- Uelleben- Emleben. Offenbar geriet der Busfahrer während der Fahrt mehrmals in den Gegenverkehr, sodass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten um eine Kollision zu vermeiden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest bei dem 52-Jährigen durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund 2,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein beschlagnahmt und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Die Polizei sucht als Zeugen zum Sachverhalt Insassen des Busses sowie Verkehrsteilnehmer, welche durch den Fahrer des Linienbusses gefährdet wurden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0263188/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

