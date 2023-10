LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw- Zeugensuche

Gotha (ots) - Gestern, gegen 01.25 Uhr geriet eine Gartenhütte in der Goldbacher Straße in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

