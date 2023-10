LPI-GTH: Brand

Eisenach (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen dem 06. Oktober, 15.00 Uhr und heute, 09.00 Uhr zwei Fensterscheiben eines gemeinnützigen Unternehmens in der Ernst-Thälmann-Straße mittels Steinwurf. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0263378/2023) entgegen. (jd) ...

