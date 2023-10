LPI-GTH: Versuch der Kontrolle zu entziehen

Eisenach (ots) - In der zurückliegenden Nacht wurde ein 39-jähriger Fahrer eines Opel im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

