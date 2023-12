Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Übermäßiger Alkoholgenuss endet in polizeilichem Gewahrsam

Rastatt (ots)

Am Montagabend gegen 23 Uhr meldete ein Inhaber eines Restaurants in der Bahnhofstraße in Rastatt einen mutmaßlich stark alkoholisierten Mann, der trotz mehrmaligen Aufforderungen die Gaststätte nicht verlassen wollte. Vor Ort trafen die Beamten des Reviers Rastatt einen stark alkoholisierten 34-jährigen Polizeibekannten an. Nachdem der Mittdreißiger die Beamten verbal beleidigte und bedrohte, torkelte er quer über die Bahnhofstraße. Die Einsatzkräfte nahmen den jungen Mann anschließend in Polizeigewahrsam, um weitere Gefährdungen und Störungen zu verhindern. Verletzt wurde durch den Polizeieinsatz, nach derzeitigem Erkenntnisstand, niemand. /sa

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell