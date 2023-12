Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verunfallter Fahrradfahrer

Zeugen gesucht

Achern (ots)

Wie am Sonntag zu Protokoll gebracht wurde, soll sich bereits am vergangenen Dienstag (5.12.) ein Unfall zwischen einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer und einem Fahrradfahrer ereignet haben. Laut den Schilderungen des 25-Jährigen Velo-Lenkers soll er in der Sasbacher Straße von einem Autofahrer/Autofahrerin überholt worden sein. Beim Wiedereinscheren des Autos kam der 25-jährige Velo-Lenker nach eigenen Aussagen zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Zu einer Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer sei es nicht gekommen. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer 07841-7066-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell